Онколог назвал вызывающий рак продукт: есть на каждой кухне

Врач-онколог и хирург Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно может вызвать рак. Такое заявление российский эксперт сделал в своем Instagram.

В подтверждении своих слов специалист указал, что этот продукт при рафинировании подвергается воздействию химических веществ, в частности, гексана и бензина. Полностью вывести их из готового продукта невозможно, и они попадают в пищу человека, пишут российские СМИ.

«Под действием высоких температур (жарки на сковороде) состав масла полностью изменяется, в нем образуются канцерогенные вещества, которые в процессе готовки впитываются в продукты и с ними ежедневно поступают в организм», — отметил Карасев.

Со временем, по его словам, трансжиры, которые в огромном количестве содержатся в рафинированном подсолнечном масле, накапливаются в организме человека, что может вызвать развитие различных заболеваний, в том числе рака.