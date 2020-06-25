Препараты от гепатита оказались эффективны против COVID-19

Ученые выяснили, что препараты от гепатита эффективны в борьбе с коронавирусной инфекцией. Даклатасвир и Софосбувир показали хорошие результаты по окончании лабораторных испытаний, передает ТАСС со ссылкой на бразильское научно-исследовательское объединение имени Освалдо Круза.

По словам одного из авторов исследования Тиагу Морену, противовирусные препараты против гепатита С являются одними из самых безопасных. По результатам исследований, у этих средств есть будущее для дальнейших испытаний.

Даклатасвир и Софосбувир эксперты изучали на трех видах клеток и даже на клетках легких человека. По результатам они помешали вирусным частицам распространяться и заражать здоровые клетки. Отмечается, что Даклатасвир показал себя немного лучше Софосбувира. Ко всему прочему, лекарство замедляло воспалительные процессы.