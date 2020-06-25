Госкомтаможни об аресте начальника отдела Джейхуна Бабаева

В результате очередной успешной операции, проведенной сотрудниками Государственного таможенного комитета и Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, были разоблачены противозаконные действия сотрудника таможни.

Одной из самых главных целей реформ, осуществляемых главой государства в таможенной сфере, является полное искоренение коррупции и обеспечение прозрачности. Государственный таможенный комитет (ГТК) постоянно проводит мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности, предотвращение нарушений законодательства и фактов коррупции в таможенной сфере.

Так, в Главное оперативное и следственное управление ГТК поступила информация о незаконных действиях начальника транзитного отдела Главного таможенного управления энергоресурсов и водного транспорта ГТК Джейхуна Бабаева. В связи с этим были приняты срочные меры для предотвращения этих незаконных действий. Так, в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством таможенные органы направили информацию о преступлении в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. В результате этого была сформирована оперативная группа, состоящая из сотрудников Главного оперативного и следственного управление ГТК и Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. В результате совместно проведенных оперативно-розыскных мероприятий при получении от уполномоченного представителя ООО «Gate Est Group» и ООО «İnterlogistics», осуществляющих перевозки, 750 долларов США (1275 манатов) в качестве взятки за ускорение таможенного оформления товаров, принадлежащих этим ООО (за каждый автомобиль 50 долларов (85 манатов), Джейхун Бабаев был задержан.

По факту возбуждено уголовное дело. В связи с наличием оснований для подозрения в совершении указанного преступления Дж.Бабаев привлечен к ответственности по статье УК 311.1 (получение взятки) и решением Бинагадинского районного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.

Отметим, что мероприятия по обеспечению прозрачности в таможенной сфере, полному искоренению коррупции носят постоянный характер и общественность будет постоянно получать информацию обо всех раскрытых противоправных действиях.