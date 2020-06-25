В странах Америки коронавирус со скоростью распространяется

По данным новостного портала G1, в Бразилии за сутки скончались более 1,1 тыс. человек с коронавирусом, выявили заражение у почти 40 тыс. человек. В этой стране с COVID-19 скончались уже более 54,9 тыс. человек, выявили вирус у более чем 1,2 млн человек.

В странах Америки продолжают выявлять высокое число заражений коронавирусом, растет количество умерших с COVID-19, передает Интерфакс со ссылкой на западные СМИ.

В Мексике число зарегистрированных случаев заражения превысило 200 тыс., число умерших - 25 тыс. человек. За последние сутки там выявили более 6,1 тыс. инфицированных, скончались более 700 человек.

В США за сутки выявили более 34 тыс. новых случаев COVID-19, согласно подсчетам канала CNBC, который анализировал информацию Университета Джонса Хопкинса. Высокое число заражений по-прежнему регистрируется в штатах Калифорния, Флорида и Техас.

Всего в США, по последним данным, за время пандемии выявили более 2,42 млн зараженных коронавирусом, скончались как минимум 124 тыс.