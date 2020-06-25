Сгорел целый грузовик с 20 тысячами iPhone 11

Порядка 20 тысяч смартфонов Apple сгорели в результате ДТП в Китае. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers со ссылкой на посты в соцсетях.

Инцидент произошел на скоростном шоссе примерно в 300 километрах от Шанхая. Очевидцы сообщили, что передвигающийся на большой скорости грузовик потерял управление и перевернулся. В результате ДТП транспортное средство заняло две полосы и загорелось.