США задумали купить Nokia назло Китаю

Власти США задумались о возможности поглощения европейских Ericsson и Nokia американскими компаниями назло Китаю. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, в Белом доме циркулирует отчет, одними из авторов которого являются бывший директор НАСА Дэниел Голдуин и экс-член руководства Nokia Хоссейн Муин. В документе говорится о создании под эгидой США технологического консорциума, который составит конкуренцию китайской Huawei. Идею положительно оценивает группа частных инвестиционных фирм во главе с Cerberus Capital.