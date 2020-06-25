Зеленский начал чистки в разведке Украины
После создания комитета по вопросам разведки на Украине своих постов лишились двое заместителей главы внешней разведслужбы.
Накануне своего президент Владимир Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Валерия Евдокимова, за ним в отставку последовали заместители — Сергей Трегубенко и Екатерина Сляднева.
Новым руководителем Службы назначен бывший замглавы администрации экс-президента Петра Порошенко, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк.
Указы о назначении новых заместителей пока не подписаны.
Ранее на Украине прошло первое заседание нового комитета по вопросам разведки, который был создан после ликвидации объединенного комитета по вопросам разведывательной деятельности.