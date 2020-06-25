Полиция штрафует бакинцев за отсутствие масок

В Баку проведены профилактические мероприятия среди пассажиров метро, посетителей парков с целью предотвращения широкого распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба МВД, сотрудники полиции привлекают к административной ответственности в соответствии с законодательством лиц, не соблюдающих социальную дистанцию, не использующих средства защиты дыхательных путей, водителей, управляющих автомобилями без разрешения и пассажиров на карантинных постах, в парках и отдельных станциях Бакинского метрополитена.

В автобусы и на станции метрополитена не были допущены лица без медицинских масок.

Отметим, согласно законодательству, ношение маски в закрытых помещениях обязательно. За нарушение требования носить маску физических лиц штрафуют на 50 манатов, должностных лиц на 100 манатов, юридических лиц на 200 манатов. За повторное совершение этого проступка лицами, которые уже имели административное взыскание за совершение этого проступка, физических лиц штрафуют на 100 манатов, должностных лиц на 200 манатов, юридических лиц на 400 манатов.