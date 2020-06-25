В Милли Меджлисе предложили ужесточить штрафы за нарушение карантина

Установлены штрафы за нарушение правил карантинного периода, неиспользование средств индивидуальной защиты, в том числе за неношение масок в закрытых помещениях и других предусмотренных в инструкции местах. Об этом сказал журналистам председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев.

По словам депутата, опыт предыдущего периода показал, что сумма штрафов недостаточна для существенного воздействия: "Кроме того, низкие штрафы не соответствовали тяжести совершенного административного правонарушения".

Председатель парламентского комитета отметил, что сумма штрафов за нарушение карантинного режима, включая неношение маски в закрытых помещениях, должна значительно вырасти, но при этом добавил, что рост суммы штрафа преследует цель не наказать гражданина, а наоборот, увеличить его социальную ответственность.