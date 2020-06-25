Крупная вспышка коронавируса на киевском рынке

В украинской столице произошла крупная вспышка коронавируса на рынке. Именно эти места скопления людей считаются очагами вируса в Китае, в том числе в Ухане, пишет Росбалт.

Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко, коронавирусом заболели пятеро сотрудников вещевого рынка «Троещина».

Зараженных отправили на самоизоляцию, однако определить всех, с кем они контактировали за время работы, почти не представляется возможным.

По словам Кличко, в настоящее время дальнейшая работа рынка находится под вопросом.

В общей сложности, в Киеве выявили 4724 случая коронавируса, скончались 102 человека. По всей Украине зараженных более 40 тыс, умерли 1086 человек.