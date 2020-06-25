Начиная со 2 июля по 29 августа, авиакомпания AZAL дважды в неделю (по четвергам и субботам) будет совершать авиаперелеты между Баку и Стамбулом. Продажа на эти рейсы открыта до конца августа.

Отметим, что помимо AZAL, начиная с 1 июля, авиаперелеты между Баку и Стамбулом будет выполнять и Turkish Airlines. Турецкая авиакомпания также будет осуществлять полеты дважды в неделю (по средам и пятницам).

Таким образом, начиная с 1 июля, количество специальных авиарейсов между Баку и Стамбулом возрастет до четырех раз в неделю, что также позволит вернуться в Азербайджан студентам и гражданам из других стран транзитом через Стамбул.

Кроме того, на данных рейсах AZAL предоставит 30%-ную скидку на авиабилеты для обучающихся за рубежом азербайджанских студентов, у которых это прописано в миграционной карте. Во время покупки авиабилета на сайте AZAL студенты должны будут переслать колл-центру авиакомпании копию миграционной карты и им будет выслана ссылка для оплаты стоимости скидочного авиабилета. Важно отметить, что оригинал миграционной карты также необходимо будет предъявить на стойке регистрации в аэропорту. В случае ее отсутствия пассажир не будет допущен к рейсу.

Согласно новым правилам, к полетам будут допускаться только пассажиры, прошедшие тестирование на коронавирус (COVID-19). Со списком лабораторий, аккредитованных Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), можно ознакомиться ниже:

- Лаборатория İnci. Адрес: проспект Бюльбюля, 40. Контактный номер: +994 51 229 49 80;

- Клинический лабораторный центр Referans. Адрес: ул. Мирзабалы Мамедзаде. Контактный номер: +994 70 653 00 33;

- Memorial Klinik. Адрес: проспект Гара Гараева, 38a. Контактный номер: +994 12 520 30 40.