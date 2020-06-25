Британские СМИ: Ким Чен Ын заразился коронавирусом

Так, в Японии сообщили, что у разведки якобы есть «некоторые сведения» относительно состояния главы КНДР. Это касается пандемии коронавируса. О них рассказал министр обороны страны Таро Коно. Он не уточнил, о каких проблемах идет речь. Таро отметил, что ему нельзя «обсуждать вопросы разведки».

В Сети снова появились слухи о плохом здоровье северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

В Северной Корее продолжают настаивать на том, что в стране не зафиксировано ни одного случая заражения. Однако министр обороны Японии Таро Коно в ходе брифинга заявил о «странных перемещениях» в КНДР. По его мнению, это могли быть попытки Кима избежать заражения, так как коронавирус распространяется по всей стране. Есть и подозрения, что лидер Северной Кореи уже заразился COVID-19.

По данным Times, дела у лидера Северной Кореи могут обстоять еще хуже. Наблюдатели в стране говорят, что он может страдать серьезным заболеванием. Другие считают, что он впал в кому, или даже умер.

Сейчас Пхеньян якобы изо всех сил провоцирует конфликт с Южной Кореей. Это нужно для того, чтобы отвлечь внимание от плохого здоровья Ким Чен Ына, а также экономических проблем страны, сообщает издание.