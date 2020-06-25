Путин объявил об отступлении эпидемии коронавируса в России

Президент России Владимир Путин объявил, что эпидемия коронавируса в России отступает, передает РИА Новости.

Глава России обратился к волонтерам, отметив, что объем задач для них в связи с этим снижается, и поблагодарил общественников за труд.

«Вы на совесть сделали свою работу. И только можно порадоваться, выразить вам еще раз слова благодарности», — сказал Путин, добавив, что «на дворе лето, можно и отдохнуть с чувством выполненного долга».

Ранее президент РФ во время своего обращения к россиянам подчеркнул, что в стране не было растерянности из-за пандемии, а напротив, многих людей объединило четкое понимание ситуации.