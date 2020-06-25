Грузия подтвердила стремление вступить в НАТО

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что полноценное членство в НАТО является неизменной целью страны.

"Мы продолжаем углублять все активные форматы сотрудничества, участие в миротворческих миссиях, усиление отношений в отношении Черного моря", - сказал он, выступая с ежегодным отчетом в парламенте, передает РИА Новости.

Глава грузинского правительства также отметил, что сотрудничество по Черному морю является новым компонентом в отношениях Грузии и НАТО, и стороны должны сделать все, чтобы в грузинских черноморских портах представительское появление НАТО и стратегических партнеров стало более частым и стабильным.

По словам Гахарии, Грузия продолжит принимать активное участие в миротворческих миссиях, учениях и других активных форматах сотрудничества.