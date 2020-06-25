НАТО готовится ко второй волне коронавируса

Страны НАТО приступили к практической подготовке ответных действий в случае возникновения второй волны пандемии вызываемого коронавирусом заболевания. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в пятницу перед встречей в Брюсселе с главой Пентагона Марком Эспером.

"Наша готовность отвечать на возможную вторую волну пандемии коронавируса возрастает благодаря созданию операционного плана действий, формированию запасов медицинских средств и оборудования и выделению дополнительного финансирования. Во всем нашем альянсе наши военные день и ночь поддерживают гражданские усилия по борьбе с пандемией. Наши страны должны продолжать инвестировать в оборону, чтобы оставаться сильными и чтобы гарантировать, чтобы кризис здравоохранения не превратился в кризис безопасности", - заявил он.

Политическое решение о начале подготовке НАТО ко второй волне пандемии было принято на консультациях министров обороны альянса, которые проходили в формате видеоконференции 17-18 июня.