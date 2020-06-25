Ученые назвали действенный способ профилактики коронавируса

Ученые из Тайваня пришли к выводу, что полоскание горла способствует профилактике коронавируса и в целом облегчает течение болезни, сообщает издание Public Health.

По словам специалистов, при полоскании следует использовать поваренную соль, физраствор или хотя бы обычную водопроводную воду.

Исследования показали, что в первые после заражения дни коронавирус наиболее активен в горле: взятые оттуда мазки имеют самую высокую концентрацию вируса. Полоскание может предотвратить болезнь на ранней стадии.

По мнению тайваньских ученых, регулярное полоскание горла является не менее эффективным средством профилактики COVID-19, чем ношение масок и дезинфицирование рук.