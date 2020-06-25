Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем Вооруженных cил фото
Министерство обороны Турции поздравило Азербайджан по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил АР. Поздравление опубликовано на странице оборонного ведомства Турции в Twitter.
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin 102’nci Kuruluş Yıl Dönümü kutlu olsun. “Tek millet, iki devlet” diyerek kardeşlerimizle her zaman bir ve beraber olmaya devam edeceğiz!🇹🇷 🇦🇿 pic.twitter.com/Y2rz40DmDY— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 26, 2020
«Поздравляем по случаю 102-й годовщины образования Вооруженных сил Азербайджана. Мы будем продолжать поддерживать наших братьев согласно принципу «одна нация - два государства», - говорится в публикации.