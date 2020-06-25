Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем Вооруженных cил фото

Отдел информации

Министерство обороны Турции поздравило Азербайджан по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил АР. Поздравление опубликовано на странице оборонного ведомства Турции в Twitter.

«Поздравляем по случаю 102-й годовщины образования Вооруженных сил Азербайджана. Мы будем продолжать поддерживать наших братьев согласно принципу «одна нация - два государства», - говорится в публикации.

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