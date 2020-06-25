Премьер Грузии назвал США стратегическим партнером

Стратегическое партнерство Грузии и США развивается по всем направлениям, грузинская сторона благодарна американской за оказанную помощь в течение многих лет и за последние месяцы в борьбе против пандемии коронавируса, заявил премьер Георгий Гахария во время выступления в парламенте с ежегодным отчетом.

"Стратегическое партнерство с США развивается по всем направлениям, это является критически важным... Хочу поблагодарить нашего стратегического партнера, США, за помощь в борьбе против коронавируса, которую нам оказывали в течение четырех месяцев. Благодарю США за помощь, которую в течение многих лет осуществляли, и материализованный результат которого является лаборатория Лугара, сыгравшая важнейшую функцию в борьбе против пандемии", - заявил Гахария.

Также он уделил особое внимание двухпартийному Акту поддержки Грузии, который, по словам Гахарии, страны должны развивать.

"Мы также не должны забывать об акте ассигнации, принятом правительством США, в рамках которого Грузия входит в число стран, чья финансовая помощь увеличилась в последние годы, которая в 2020 году составляет 132 миллиона долларов", - добавил грузинский премьер.