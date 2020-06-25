Израиль отказался от аннексии палестинских территорий
Израиль отказался от аннексии территорий Палестины в Иорданской долине, выбрав символический вариант захвата. Об этом сообщает The Times of Israel.
О выбранном плане действий Израиль через Иорданию уведомил президента Палестины Махмуда Аббаса. Утверждается, что страна намерена ограничиться аннексией двух-трех поселений на Западном берегу реки Иордан.
Ранее сообщалось, что Нетаньяху представил на закрытой встрече четыре варианта захвата территорий: от захвата сразу 30 процентов региона до плана с более символической аннексией небольшой территории.