Эллада Керимова бежала из страны с помощью экс-полковника МНБ

Директор турфирмы Mandarin Travel Эллада Керимова обвиняется в крупном мошенничестве, однако ей удалось скрыться из страны благодаря помощи экс-полковника МНБ Офелии Махмудовой.

Как стало известно haqqin.az, директора туристической компании "Mandarin Travel" Элладу Керимову обвиняют в присвоении денег десятков граждан. Обманутые ею клиенты обратились в правоохранительные органы, после чего Главное следственное управление полиции города Баку направило в Хатаинский районный суд ходатайство о возбуждении уголовного дела по статьям 178.2.4 и 178.2.2 УК АР.

Эллада Керимова возглавляла турагентство более 15 лет. Уголовное дело по факту мошенничества было возбуждено не только против нее, но и ее мужа Джейхуна Аббасова и сына Эльмеддина. Однако у Керимовой нашелся влиятельный покровитель в виде бывшего полковника МНБ Офелии Абильгасан гызы Махмудовой.