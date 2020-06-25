517 новых больных COVID-19 в Азербайджане. Семеро скончались Их стало 6818
В Азербайджане выявлено 517 новых случаев заражения коронавирусом, 305 пациентов вылечились и были выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.
В Оперативном штабе также сообщили о смерти семи пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 15 369 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 8 364 человека вылечились, 187 – скончались, 6 818 – продолжают лечение в больницах особого режима.
Отметим, что до сегодняшнего дня проведено 456 215 тестов на выявление заражения коронавирусной инфекцией.