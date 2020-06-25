Экс-начальник районного отдела образования умер от коронавируса
Бывший заведующий отделом образования Лачинского района, заслуженный учитель Шахлар Халилов скончался от коронавируса. Как сообщает Report, он умер в возрасте 72 лет.
Отметим, что Шахлар Иса оглу Халилов родился 10 апреля 1948 года в селе Араб Лачинского района. Долгое время работал в сфере образования, занимал должность заведующего отделом образования Лачинского района.
Распоряжением президента Ильхама Алиева от 2011 года Ш.Халилову было присвоено почетное звание "Заслуженный учитель".