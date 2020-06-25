Адвокаты и судьи померились силами в шахматах видео
Сегодня при совместной инициативе Коллегии адвокатов Азербайджана и Союза ассоциаций судей Азербайджана впервые прошел товарищеский чемпионат по шахматам, посвященный Дню Вооруженных сил.
Соревнование было организовано в онлайн-режиме. В результате ожесточенной борьбы победу одержала сборная из адвокатов.
Соревнование продемонстрировало солидарность и взаимное эффективное сотрудничество между представителями правового общества страны.
В составе сборной судей выступали Абиддин Гусейнов, Бахтияр Мамедов, Эльбей Абдуллаев, Эльнур Гасанов, Ильгар Дамиров и другие. Им противостояли адвокаты Айдын Алекперов, Джамал Алиев, Эльшан Сафаров, Акрам Гасанов, Азиз Эминов, Санан Сулейманлы, Сираджеддин Керимов и Вугар Керимов.
Турнир в онлайн-режиме комментировал адвокат Таир Алиев.
Стоит отметить, что шахматная команда Коллегии адвокатов Azerbaijan attorneys in chess неоднократно одерживала победы на международном уровне, в частности, над командами Коллегий адвокатов Парижа и Одессы и является одной из сильнейших в своей категории.