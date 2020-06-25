В Турции ответили Госдепу: это наше суверенное право

Турция и впредь будет прилагать необходимые усилия для сохранения своего культурного и религиозного наследия. Как сообщает Anadolu, так заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран прокомментировал публикацию представителя Госдепартамента по свободе вероисповедания Сэма Браунбэка относительно Айя-Софии.

«Айя-София завещана нам османским султаном Мехметом II. Любое решение относительно использования этого объекта – суверенное право Турции. Анкара активно содействует сохранению 18 культурных объектов страны, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Так что все в порядке, господин Браунбэк», - написал Кыран в твиттер

Ранее Сэм Браунбек написал, что Айя-София имеет огромное духовное и культурное значение для миллиардов верующих с различными убеждениями по всему миру. Спецпредставитель США обратился к Турции с призывом сохранить статус Айя-Софии как музея, чтобы обеспечить к нему доступ всех желающих.