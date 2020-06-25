Из-за коронавируса золото повысилось до восьмилетнего максимума

Информация о стремительном росте заболеваемости коронавирусом в США повлияла на цену золота. Она поднялась выше 1 776 долларов за унцию, это самый высокий показатель почти за восемь лет. Об этом пишет CNN.

"На прошлой неделе глобальные инвесторы в значительной степени проигнорировали опасения по поводу новых очагов коронавирусной инфекции в некоторых штатах США, Германии и Китае, а также растущей заболеваемости в Латинской Америке и Карибском бассейне. Но 24 июня трейдеры показали признаки того, что им становится не по себе", - цитирует Страна.ua сообщение телеканала.

Так, цена на золото, вложение в которое считается наиболее безопасным, поднялась выше 1 776 долларов за унцию, самого высокого уровня за почти восемь лет. При этом аналитики не исключают дальнейшего роста до 1 800 долларов за унцию.

Телеканал отмечает, что подорожание одного из самых безопасных активов свидетельствует, что инвесторы не уверены в стабилизации и скором восстановлении рынка.