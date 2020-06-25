Трамп может ударить по ядерному полигону Ирана генерал Гарри Табах комментирует haqqin.az
Европейские политики озадачены усилением позиций радикальных политических сил внутри иранской власти. После прошедших в феврале этого года выборов в иранский парламент - Меджлис - руководство судебной и парламентской власти перешло в руки консервативных сил во главе с председателем Меджлиса Мохаммадом-Багером Галибафом. Как считает издание theguardian.com, такой поворот событий угрожает полным фиаско ядерной сделке, заключенной в 2015 году.
Хотя США в 2018 году вышли из этого соглашения, у европейцев оставались надежды на то, что сделку все же удастся осуществить. В своем отчете иранский специалист в Европейском совете по международным отношениям Элли Геранмайе отмечает, что «путь взаимодействия еще не закрыт». Однако, если европейские страны не предложат Ирану пакет экономического сотрудничества, силы, связанные с исламской революционной гвардией, пойдут на открытую конфронтацию с Западом в ответ на американскую политику «максимального давления».
Западные эксперты опасаются, что постоянное затягивание петли американских санкций, последние из которых в отношении иранских кораблей, перевозивших нефть в Венесуэлу, были введены буквально на днях, приведет к непредсказуемым действиям со стороны иранских радикалов. Политологи отмечают, что консервативное крыло во власти может попытаться под шумок пандемии, межрасовых баталий и предвыборных страстей в США завершить процесс обогащения урана и вплотную подойти к созданию ядерного оружия.
Комментируя haqqin.az такой сценарий развития событий, капитан первого ранга ВМС США в отставке, экс-начальник военного штаба связи НАТО в РФ, командующий Антитеррористическим центром НАТО в Турции Гарри Табах утверждает, что обладание ИРИ ядерным оружием ставит под угрозу безопасность в первую очередь двух стратегических союзников США - Израиля и Саудовской Аравии.
Как считает американский военный эксперт, не исключено в случае, «если станет очевидно, что уже ничто не остановит Иран от создания атомного оружия, президент Дональд Трамп способен дать приказ об уничтожении иранского ядерного полигона или каких-то инфраструктурных объектов, вывод из строя которых отбросит планы иранцев по созданию ядерного оружия на какое-то время назад».
Разумеется, отмечает Табах, такое решение потребует консультации с союзниками США на Ближнем Востоке и в Европе. Но что касается решительности, то этого у Трампа не занимать.
«К примеру, в самом начале прихода в Белый дом он дал приказ сбросить на базу боевиков ИГ в афганской провинции Нангархар самую мощную неядерную авиабомбу GBU-43/B MOAB (Massive Ordnance Air Blast Bomb), известную также под названием «Мать всех бомб». Трамп дал военным полную санкцию на использование этого оружия, которое никогда не применялось в боевых условиях. Этим ударом были уничтожены объекты боевиков в пещерах, тоннели, бункеры и другие военные сооружения. Примером настойчивости Трампа может служить и приказ о ликвидации в ответ на атаки на базы коалиции и посольство США главного военного стратега Ирана Касема Сулеймани в январе этого года. Так что у президента США есть разные сценарии помешать Ирану обзавестись атомной бомбой», - не сомневается эксперт.
В то же время он предполагает, что подобное решение будет принято в штыки Конгрессом США, но это не может быть помехой в стремлении предпринять кардинальные шаги в обеспечении национальной безопасности США.
«Конкурент Трампа на предстоящих президентских выборах Джо Байден, представляющий Демократическую партию, придерживается более умеренной позиции в отношении ИРИ. Он может при определенных обстоятельствах и условиях пойти на реанимирование ядерного соглашения с Тегераном. Но пока у него нет никаких веских оснований вернуться в соглашение, из которого Трамп вывел США», - считает Табах.