Европейские политики озадачены усилением позиций радикальных политических сил внутри иранской власти. После прошедших в феврале этого года выборов в иранский парламент - Меджлис - руководство судебной и парламентской власти перешло в руки консервативных сил во главе с председателем Меджлиса Мохаммадом-Багером Галибафом. Как считает издание theguardian.com , такой поворот событий угрожает полным фиаско ядерной сделке, заключенной в 2015 году.

Хотя США в 2018 году вышли из этого соглашения, у европейцев оставались надежды на то, что сделку все же удастся осуществить. В своем отчете иранский специалист в Европейском совете по международным отношениям Элли Геранмайе отмечает, что «путь взаимодействия еще не закрыт». Однако, если европейские страны не предложат Ирану пакет экономического сотрудничества, силы, связанные с исламской революционной гвардией, пойдут на открытую конфронтацию с Западом в ответ на американскую политику «максимального давления».

Западные эксперты опасаются, что постоянное затягивание петли американских санкций, последние из которых в отношении иранских кораблей, перевозивших нефть в Венесуэлу, были введены буквально на днях, приведет к непредсказуемым действиям со стороны иранских радикалов. Политологи отмечают, что консервативное крыло во власти может попытаться под шумок пандемии, межрасовых баталий и предвыборных страстей в США завершить процесс обогащения урана и вплотную подойти к созданию ядерного оружия.

Комментируя haqqin.az такой сценарий развития событий, капитан первого ранга ВМС США в отставке, экс-начальник военного штаба связи НАТО в РФ, командующий Антитеррористическим центром НАТО в Турции Гарри Табах утверждает, что обладание ИРИ ядерным оружием ставит под угрозу безопасность в первую очередь двух стратегических союзников США - Израиля и Саудовской Аравии.

Как считает американский военный эксперт, не исключено в случае, «если станет очевидно, что уже ничто не остановит Иран от создания атомного оружия, президент Дональд Трамп способен дать приказ об уничтожении иранского ядерного полигона или каких-то инфраструктурных объектов, вывод из строя которых отбросит планы иранцев по созданию ядерного оружия на какое-то время назад».