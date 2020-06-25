Конфискованную у Гульнары Каримовой зону отдыха выставят на торги
В Бостанлыкском районе Ташкентской области Узбекистана готовят к продаже зону отдыха «Сиджак», ранее принадлежавшую дочери первого президента Узбекистана Гульнаре Каримовой, сообщает агентство Fergananews.
Согласно информации, Агентство по управлению государственными активами проведет открытые публичные торги, где «Сиджак» будет выставлен на продажу.
Курорт был конфискован 10 февраля 2017 года по решению Ташкентского областного уголовного суда. В 2019 году зона была передана Федерации триатлона. На территории зоны отдыха имеются гостиницы площадью в 730 кв. м, спортивное сооружение площадью 855 кв. м, общее здание в 335 кв. м, три бассейна почти в 250 кв. м, два фонтана, коттедж, амфитеатр, водяная вышка и другие сооружения.