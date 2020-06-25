Лига по самой популярной игре в Азербайджане битва за 5 тысяч
Сегодня, в День вооруженных сил Азербайджана, стартует лига по самой популярной киберигре в Азербайджане - PUBG Mobile. В Лиге, организованной Gaming League Azerbaijan, Федерацией киберспорта Азербайджана, Министерством молодежи и спорта, Министерством транспорта, связи и высоких технологий, будут участвовать 16 команд, которые сыграют в 12 туров.
Среди участников и команда известного видеоблогера Алихана Раджабова. За попадание в чемпионат боролись более 200 команд. В результате были отобраны 16, которые разыграют призовой фонд в 5 тысяч манатов.
Особенности игры PUBG Mobile заключаются в том, что она развивает в игроке лидерские качества, учит действовать командно и мыслить стратегически. Команды будут состоять из четырех человек. Основная цель Лиги – выявить лучших игроков в Азербайджане и вывести их на международную арену. Чемпионат стартует сегодня в 20:00. Смотреть игры можно на youtube-канале Gaming League Azerbaijan.