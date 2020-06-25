Захра Новрузова, специально для haqqin.az 19:50

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков накануне визита в Москву, 23 июня, подписал закон об условиях пребывания российской военно-воздушной базы в Канте. Согласно документу, Министерство обороны РФ реконструирует военные объекты и разместит на аэродроме средства противовоздушной обороны и свои беспилотные летательные аппараты. Увеличилась и арендная плата за использование базы - до 4,7 млн долларов в год. Военные двух стран указывают, что беспилотники будут размещены в интересах обеспечения безопасности двух государств.

Президенты России и Кыргызстана - Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков еще в марте прошлого года договорились об изменении статуса российской военно-воздушной базы. Речь шла об увеличении арендуемых площадей под нужды базы на 58,3 га, проведении реконструкции взлетно-посадочной полосы, а также предусматривалось размещение подразделений беспилотных летательных аппаратов. Российская сторона не стала затягивать с ратификацией соглашения, и уже в феврале 2020 года Владимир Путин подписал документ. В Бишкеке с ратификацией не торопились и одобрили поправки в закон только 11 июня, но сразу в трех чтениях. Задержка была связана с тем, что в Бишкеке обсуждали, как отразится размещение беспилотников на безопасности Кыргызстана. Мнения разделились. Сторонники размещения беспилотников указывают, что ситуация в Афганистане далека от стабильной даже после подписания с «Талибаном» соглашения, и мир в этой стране в скором будущем не предвидится. База хоть и называется российской, но де-факто является объектом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и в случае возникновения внешней угрозы для Кыргызстана страна сможет воспользоваться помощью организации. Воевать в горах без дронов сложно. У Кыргызстана есть опыт боевых действий в горной местности. В 1999 и 2000 годах через территорию республики попытались прорваться боевики Исламского движения Узбекистана (ИДУ). Их целью был Узбекистан, точнее те его районы, в которых были сильны ваххабитские настроения. А программой-максимум – создание на территории Центральной Азии исламского государства. Задача не удалась, и большая часть боевиков ИДУ влилась в экстремистскую организацию «Исламское государство» (запрещенное во многих странах мира). Но угроза безопасности для региона сохраняется. В случае дестабилизации внешних рубежей страны Бишкек может воспользоваться помощью ОДКБ.

В то же время немало и тех, кто считает, что с усилением российской авиабазы в Канте будет усиливаться и зависимость Кыргызстана от России. Напомним, что в объединенную российскую базу входит четыре объекта: авиабаза «Кант» в одноименном городе; испытательная база в городе Каракол; узел связи в поселке Чалдовар; автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу. Раньше каждый из этих объектов рассматривался по отдельности, но в 2012 году Кыргызстан и Россия решили свести их в объединенную российскую базу. В настоящее время под российской базой подразумеваются все эти четыре объекта. Вместе с тем РФ отказалась открыть филиал российской авиабазы в южном регионе Кыргызстана. На протяжении нескольких лет эта идея обсуждалась. По словам заместителя председателя Государственного комитета по делам обороны Кыргызстана Нурсейита Кедеева, «Россия планировала открыть базу в Кызыл-Кие, но потом отказалась от этой идеи». Депутат Закир Шапаров выразил сожаление: «В Канте они находятся в хороших условиях, надо бы рассмотреть возможность открытия филиала в Баткене». Москва намерена потратить 2,5 млрд рублей на ремонт взлетно-посадочной полосы авиабазы «Кант». Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности сообщил заместитель председателя Государственного комитета по делам обороны КР Нурсейит Кедеев. По его словам, соглашение регулирует три вопроса: «Это плата за аренду дополнительных участков земли, которые использует военная база. Размер оплаты составляет 291 тыс. 600 долл. На реконструкцию ВПП и других объектов Россия потратит 2,5 миллиарда рублей». Московский телеканал «Звезда» со ссылкой на командующего войсками Центрального военного округа РФ генерал-полковника Александра Лапина сообщил, что на территории военной базы в Кыргызстане начали размещать беспилотные летательные аппараты. Он отметил, что отряд состоит из беспилотников «Форпост», которые являются аппаратами среднего действия, и «Орлан-10», рассчитанных на малый радиус действия. Телеканал приводит слова генерал-полковника о том, что «это рабочие лошадки при ведении боевых действий, при создании разведывательно-ударных комплексов по опыту, полученному в Сирии». Полная официальная информация о том, сколько именно беспилотных летательных аппаратов размещено на авиабазе в Канте и с какой целью, пока не представлялась.