В Ливии заявили о «начале конца» Хафтара

Заместитель министра обороны международно признанного Правительства национального согласия Ливии Селахеттин Абдулла ан-Немруш заявил, что освобождение города Гирьян от незаконных вооруженных формирований в прошлом году ознаменовало начало конца Халифы Хафтара. Об этом сообщает агентство Anadolu в своем Telegram-канале.

Немруш назвал поворотным событием освобождение города с точки зрения защиты Триполи и других городов на западе Ливии. Он поблагодарил жителей Гирьяна за то, что они отказались сдать населенный пункт боевикам Хафтара.

«Освобождение Гирьяна стало началом конца и военным поражением для Хафтара», — отметил замминистра.

По его словам, эта победа показала «истинное лицо государств», оказывающих поддержку Хафтару: «Они поняли, что проиграли, ставя на военного преступника».

Гирьян был освобожден от боевиков Хафтара армией Правительства национального согласия 26 июня 2019 года. Город использовался в качестве оперативного штаба, где планировались атаки на Триполи.