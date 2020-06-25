Заявившая о победе над COVID-19 Черногория возвращается к жесткому карантину

В рамках карантина снова запрещены спортивные соревнования и тренировки, а также общественные собрания на открытом воздухе.

Запрещены богослужения вне церквей. Во время похорон на кладбищах разрешается присутствовать только членам семьи. Кроме того, в двух муниципалитетах на севере страны введен комендантский час с 18:00 до 5:00.

Черногорская экономика значительную часть доходов получает от туризма вдоль своего побережья Адриатического моря. Поэтому страна объявила себя свободной от коронавируса 25 мая. Число заразившихся коронавирусом начало расти десять дней назад. С тех пор власти сообщили о 100 новых случаях. Ранее число заразившихся COVID-19 составляло 424 человека.