Пашинян: Армения вышла в мировые лидеры по распространению вируса

«На мировом уровне мы устанавливаем антирекорды. По числу зараженных на 1 миллион человек Армения занимает одно из первых мест в мире. Это большая проблема для всех нас. Но, по нашему мнению, есть основная проблема — осознания этой ситуации и настроения в Армении нет», — заявил Пашинян.

«Жизнь в Армении должна продолжаться и развиваться, но со строжайшим соблюдением противоэпидемических норм. В ближайшее время нам придется ужесточить меры», — добавил армянский премьер, пишет Sputnik Армения.

Строгие меры будут сохраняться до тех пор, пока в стране не будет наблюдаться тенденция спада заболеваемости, подчеркнул Пашинян, добавив, что в связи с опасными нарушениями противоэпидемических мер будут возбуждаться уголовные дела.

В скором времени штрафы за неношение масок на улице и в общественных местах станут принудительными, заметил Пашниян. По его словам, неношение маски – это безразличие не столько к самим себе, сколько к окружающим.

При населении в порядка 3 миллиона человек, по официальным данным, на 26 июня с начала пандемии в Армении зафиксировано 23 247 подтвержденных случаев заражения COVID-19, от осложнений скончались 410 человек, излечились 12 149, на лечении находятся 10 557 человек.