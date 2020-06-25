В Китае обнаружили гигантское месторождение графита

В северокитайской провинции Шаньси обнаружено гигантское месторождение слоистого минерала – графита. Его запасы, по предварительным данным Геологоразведочного управления провинции, составляют около сотни миллионов тонн.

Как сообщает китайское агентство «Синьхуа» со ссылкой на информацию, полученную от местных властей, месторождение расположено в районе Синьжун города Датун. В длину оно имеет около 23 километров, в ширину – от 50 до 800 метров.

Такое открытие дает важную гарантию для стимулирования появления новых продуктов и устойчивого развития графитовой промышленности, отметили в руководстве Шаньси.

Графит широко используется в современной промышленности: для изготовления пластмасс, ядерных реакторов, синтетических алмазов, электродов, нагревательных элементов, боеголовок баллистических ракет, теплозащиты космических аппаратов и многого другого.