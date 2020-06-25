Турция и Греция разряжают напряженность?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел сегодня телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, сообщает Anadolu со ссылкой на Управление по связям с общественностью администрации президента Турции.

Согласно информации, стороны обсудили сотрудничество в сфере туризма, безопасности и экономики, а также вопросы двусторонних отношений. Стороны обменялись мнениями о путях взаимодействия в рамках борьбы с пандемией коронавируса нового типа. Лидеры договорились держать открытыми каналы связи между руководством двух стран.

В свою очередь в заявлении канцелярии греческого премьера по итогам переговоров говорится, что Мицотакис и Эрдоган обсудили последствия вспышки коронавируса, открытие границ и восстановление туристических потоков.