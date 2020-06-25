В Японии создали «умную маску» для пандемии коронавируса
Ношение масок становится нормой в условиях пандемии коронавируса, и потому японский стартап Donut Robotics разработал «умную маску», подключенную к интернету, которая может передавать сообщения и переводить с японского на восемь других языков.
Как пишет издание Techno.bigmir.net, белая пластиковая c-mask надевается на стандартные маски для лица и соединяется через Bluetooth с приложением для смартфона и планшета, которое может преобразовывать речь в текстовые сообщения, совершать звонки или усиливать голос владельца маски.
Первые 5000 масок Donut Robotics будут отправлены покупателям в Японии начиная с сентября. Также планируется продавать их в Китае, США и Европе. Маска Donut Robotics стоимостью около $40 рассчитана на массовый рынок.