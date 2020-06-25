Ученые выяснили, могут ли комары переносить COVID-19

Ученые из Национального института здравоохранения Италии установили, что коронавирус не способен передаваться через комаров, сообщает MedicalXpress.

Исследователи заражали комаров COVID-19, а потом проверяли, способен ли вирус к дальнейшему размножению. Оказалось, что передать вирус через насекомых невозможно.

Кроме того, ученые сослались на отчет Всемирной организации здравоохранению, согласно которому, кровососущие насекомые не могут быть переносчиками COVID-19, передает РИА Новости.

Подчеркивается, что речь идет не только об обычных комарах, но и о тигровых — способных распространять вирус Денге и другие болезни.