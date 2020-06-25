Восемь иранских компаний, работающих в сфере производства и поставок стали, железа и алюминия, оказались уличены в бизнес-связях с Mobrakeh Steel Company, которая уже находилась под американскими санкциями. Под санкции также попала китайская компания Global Industrial and Engineering Supply Ltd., базирующаяся в Гонконге. Она поставляла металлургической промышленности Ирана жизненно важный графит. Сотрудникам этих девяти компаний отказано также в возможности посещать США.

Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео объявил о новых санкциях в отношении Ирана. В этот раз целью американской администрации стал иранский экспорт металла.

В своем заявлении Помпео также призвал Совет Безопасности ООН продлить истекающий в октябре срок эмбарго на поставки в Иран оружия.

На прошлой неделе с критикой Ирана выступило Международное агентство по атомной энергии, выпустившее резолюцию, в которой осуждается отход Ирана от взятых на себя обязательств соблюдать прозрачность своей ядерной программы. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обвинил Тегеран в препятствовании доступу международных инспекторов на ядерные объекты страны.

В защиту Ирана выступил Китай, который заявил, что не поддержит новое решение Совбеза ООН по оружейному эмбарго. На фоне ухудшения отношений США с обеими странами китайско-иранские связи укрепляются. Эти страны нельзя назвать союзниками, но там, где можно выступить вместе против Вашингтона, они не упускают возможности.

Помпео пообещал, что США «продолжат оказывать максимальное давление на Иран, пока режим не примет решение начать вести себя как нормальная страна».