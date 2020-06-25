В штате Виктория, втором по величине населения в стране за сутки зафиксировано 30 новых случаев инфицированных Covid-19. Возросло количество заболевших и в штате Новый Южный Уэльс, где как объявлялось, уже удалось победить эпидемию, и где на протяжении нескольких недель не было слышно о новых случаях. Однако, сегодня власти этого штата сообщили о 6 новых случаях заражений.

«Несмотря на рост заражений коронавирусом, который происходит в штате Виктория, мы будем придерживаться установленного графика отмены ограничений, принятых в связи с эпидемией коронавируса», - сказал сегодня премьер-министр правительства Австралии Скотт Моррисон. На него ссылается издание Dorzeczy

Пять из них — персонал отеля, превращенного на время пандемии в место отбывания карантина. Один заболевший — студент высшего учебного заведения в столице — Сиднее. Что странно, молодой человек не покидал места учебы Camden High School в течении недели. В Австралии все еще продолжается массовое тестирование — за сутки здесь проверено 15 тысяч 278 человек.

Двузначный прирост заражений в штате Виктория наблюдается в последние 10 дней. Потому с понедельника в этом штате вновь стали вступать в силу ограничения, как это было в начале эпидемии коронавируса. Но все же новый этап их отмены планируется на 12 июля.

В то же время, медицинские власти штата Виктория бьют тревогу: процент так называемых активных заражений у пациентов, которые требуют госпитализации, достаточно высок, что показывает — степень опасности очень серьезна.

Подобная же ситуация господствует и в штате Новый Южный Уэльс. Среди всех 217, так называемых активных случаев - 200 приходится на штат Виктория. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции премьер Моррисон.

Перед пресс-конференцией у него состоялось совещание с главами правительств штатов страны. Они договорились, что Австралия будет постепенно размораживать экономику, придерживаясь графика отмены ограничений.

Медиа Австралии не щадят правительство, меча громы и молнии критики по его адресу. Часто звучит мнение, что премьер Моррисон вынуждает общество к отмене санитарно-эпидемиологических ограничений, что продиктовано именно тем, что впервые за 30 лет страна предстала лицом к лицу с рецессией, но это не имеет ничего общего с заботой о безопасности здоровья граждан.

Тем не менее, вчера премьер объявил о пакете помощи для предпринимателей общей стоимостью в 250 миллионов австралийских долларов (154 миллиона долларов США).

С начала пандемии в Австралии отмечено 7 тысяч 558 случаев заболевания, а умерли там 104 человека.