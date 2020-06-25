Внезапно автобус из двух секций, ехавший на запад столицы Польши, проезжая по виадуку, врезался в боковое ограждение и рухнул на проходящую внизу скоростную трассу «Вислострада». Происшествие было зафиксировано следовавшим по параллельной полосе видеорегистратором одного из автоводителей и сразу попало в соцсети.

Вчера, после полудня, в Варшаве произошла автоавария, необычная тем, что в ней участвовал лишь рейсовый автобус 186-го маршрута, и это не было столкновение с другим транспортным средством.

В момент инцидента одну секцию ехавшего на скорости автобуса оторвало от другой, и она упала с высоты почти 5 метров на многополосную автостраду, хвостовая часть же застряла на барьере виадука. К счастью, именно в то время там, внизу, не было автомашин.

Один из пострадавших пассажиров сказал, что автобус на момент аварии разогнался до 80 километров в час. В салоне автобуса было около 40 человек. Сам водитель после случившегося на допросе в полиции утверждал, что у него была температура около 39 градусов, и что он не помнит момента, когда все случилось.

По неофициальным данным RadioZET, в его крови были обнаружены амфетамины. Вначале прозвучала версия, что шофер мог потерять сознание. Однако один из источников уверяет, что при водителе был найден мешочек с наркотиком.

Водители городского транспорта в Европе перед выходом на линию должны пройти контроль у врача предприятия, а потом повторно в салоне транспортного средства, подув в трубку. Без этого автобус или троллейбус не заведется.

Состояние здоровья пострадавших стабильно, хотя есть те, кто находится в тяжелом состоянии. Сам водитель задержан и находится в больнице.

По новой информации окружной прокуратуры Варшавы, проводится следствие по факту автомобильной катастрофы, в результате которой погиб человек. Виновнику аварии, по законам Польши, может грозить до 12 лет лишения свободы.

Прокуратура после получения анализов, взятых у водителя, уже объявила, что в крови его обнаружены амфетамины. Водителю автобуса уже предъявлены обвинения. И теперь ему предстоит, если так решит суд, сидеть в тюрьме. Причем не один год.