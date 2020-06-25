Евросоюз составил так называемый «белый список», куда вошли несколько стран Шенгенской зоны и даже некоторые вне ее, гражданам которых, возможно, уже с начала июля будет дозволено пересекать зарубежные границы. Но, несмотря на такое обнадеживающее намерение, ключевое слово здесь все же «возможно»...

Но вот что точно обозначено в этом пока еще рабочем документе, так это отсутствие Азербайджана в «белом списке». Более того, азербайджанцам на неопределенное время въезд в европейские страны полностью закрыт «из-за сложной эпидемиологической ситуации».

Об этом сказано в проекте рабочего документа, опубликованного Euronews 26 июня. Издание приводит полный список указанных в документе 54 стран, которые предлагают включить в «белый список». Из европейских стран за пределами ЕС въезд предлагается открыть гражданам Андорры, Черногории, Сербии, Боснии, Албании, Грузии. Молдова и Армения в список также не вошли.