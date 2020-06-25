Для граждан Азербайджана границы Евросоюза пока закрыты комментарий представительства ЕС в Баку
Евросоюз составил так называемый «белый список», куда вошли несколько стран Шенгенской зоны и даже некоторые вне ее, гражданам которых, возможно, уже с начала июля будет дозволено пересекать зарубежные границы. Но, несмотря на такое обнадеживающее намерение, ключевое слово здесь все же «возможно»...
Но вот что точно обозначено в этом пока еще рабочем документе, так это отсутствие Азербайджана в «белом списке». Более того, азербайджанцам на неопределенное время въезд в европейские страны полностью закрыт «из-за сложной эпидемиологической ситуации».
Об этом сказано в проекте рабочего документа, опубликованного Euronews 26 июня. Издание приводит полный список указанных в документе 54 стран, которые предлагают включить в «белый список». Из европейских стран за пределами ЕС въезд предлагается открыть гражданам Андорры, Черногории, Сербии, Боснии, Албании, Грузии. Молдова и Армения в список также не вошли.
Однако, как указывает Euronews, пока нет уверенности, что список будет утвержден в данном виде. «Источники сомневаются в открытии границ уже с 1 июля, утверждая, что согласие между членами Евросоюза по этому вопросу вряд ли будет достигнуто вовремя. Кроме того, нельзя исключить, что список (если документ является аутентичным) был составлен по устаревшим данным, до начала новой вспышки эпидемии», - вынуждены признать авторы издания.
Как заявили haqqin.az в Бакинском представительстве ЕС, ряд европейских стран действительно намерен открыть свои внешние границы для граждан других стран, и если Азербайджана нет в этом списке, это не связано с какими-либо другими причинами, кроме как с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.
«Список будет пересматриваться и каждые две недели наверняка меняться в зависимости от ухудшения или улучшения эпидемиологической обстановки в той или иной стране. В то же время, если Баку и Брюссель проявят заинтересованность, стороны могут начать новые переговоры о либерализации визового режима, о чем недавно заявил комиссар Евросоюза по политике соседства и расширению Оливер Варели», - отметили в представительстве.