AZAL рекомендует не поддаваться провокационной информации

В пресс-службе авиакомпании haqqin.az сообщили, что в социальных сетях были опубликованы фотографии с некоторых сайтов, на которых указана высокая стоимость билетов.

Как сообщалось ранее, национальная авиакомпания AZAL 26 июня начала продажу билетов на рейс Баку - Стамбул - Баку.

В национальной авиакомпании официально заявляют, что стоимость билета эконом-класса AZAL Стамбул - Баку составляет 374 маната. Кроме того, на рейсах Стамбул - Баку для обучающихся за рубежом азербайджанских студентов AZAL предоставляет 30%-ную скидку на авиабилеты.

В сообщении отмечается, что AZAL настоятельно рекомендует пассажирам при покупке билетов пользоваться официальным сайтом авиакомпании, не поддаваться провокационной и недостоверной информации относительно стоимости авиабилетов. В некоторых случаях стоимость билета бизнес-класса намеренно преподносится как цена билета эконом-класса.

Учитывая вышесказанное, авиакомпания оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы для расследования данных провокационных действий.