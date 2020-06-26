В мире появился новый эталонный сорт нефти

В мире появился новый, третий по счету эталонный сорт нефти, сообщает Reuters. Им стал американский сорт U.S. Gulf Coast Select, добываемый на побережье Мексиканского залива.

Как пишет Лента.ру, выставлять котировки на новый сорт начали два главных мировых ценовых агентства: Argus и Platts. По мнению Reuters, между ними идет своеобразная конкуренция за первенство при выставлении цены на добываемую в Мексиканском заливе нефть.

В настоящее время в мире существует два главный ориентира — бенчмарка: североевропейский сорт Brent и WTI. Их котировки во многом определяют цены на все остальные мировые сорта.