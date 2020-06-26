Конгрессмены одобрили создание в США 51-го штата

Палата представителей Конгресса США одобрила сегодня большинством голосов наделение американской столицы статусом штата. За соответствующий законопроект высказались 232 конгрессменов, против - 180, сообщает ТАСС.

Таким образом столичный округ Колумбия должен стать 51-м штатом. Инициатива отправится на рассмотрение Сената, однако, как ожидается, республиканцы не поддержат документ. Лидер республиканского большинства в верхней палате Митч Макконнелл, отмечает газета The Hill, пообещал, что документ не пройдет. Негативно к инициативе относится и президент США Дональд Трамп.

Статус штата позволил бы округу быть представленным в Конгрессе двумя сенаторами и одним конгрессменом.