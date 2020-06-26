В сообщении БТА говорится, что данный шаг был предпринят с целью обеспечения удобства для водителей такси на административной территории Баку, уменьшения физических контактов, сохраняя социальную дистанцию во время пандемии, а также устранения злоупотребления условиями, созданными государством для предпринимательской деятельности в сфере такси путем создания единой базы данных водителей такси.

В рамках проекта по регулированию деятельности такси Бакинским транспортным агентством для водителей такси разработана платформа онлайн-обращения для получения отличительных знаков.

"Создание этой базы также позволит получать точные и прозрачные отчеты о деятельности такси, правильно определять экономическую эффективность операций и увеличивать инвестиции в развитие этой области. В то же время электронная выдача отличительных знаков окажет поддержку процессу увеличения предоставления онлайн-услуг в Азербайджане.

Онлайн-форма заявки размещена на сайте Alo141.az (https://fr.alo141.az/login). Желающие получить знак могут заполнить заявку, зарегистрировавшись соответствующим образом. Также на сайте размещена видеоинструкция", - говорится в сообщении агентства.

Далее БТА напоминает занимающимся деятельностью в данной сфере, что отличительный знак выдается только юридическим и физическим лицам, которые предоставляют онлайн-услуги. В соответствии с инструкциями по профилактике коронавирусной инфекции в общественном транспорте, в легковом автомобиле необходимо установить прозрачную перегородку. Транспортным средствам без перегородок знак выдаваться не будет, подчеркивается в сообщении.

Также, согласно постановлению Кабинета министров №73 от 4 марта 2019 года, такси, работающие на административной территории Баку, должны соответствовать установленным стандартам и нормам.