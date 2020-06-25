В США заявили о резком восстановлении экономики

Экономический советник президента США Дональда Трампа Ларри Кадлоу сообщил, что экономика США резко восстановилась после пандемии коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

"V-образное восстановление. Каждая цифра указывает на это", - сказал Кудлоу в рамках круглого стола с участием Трампа, посвященного профессиональному росту американцев и мерам, связанным с этим.

Кудлоу уточнил, что речь идет, в частности, о таких показателях, как сокращение безработицы, открытие бизнесов, рост фондового рынка.

Трамп в свою очередь добавил, что последние 50 дней стали самыми успешными для фондового рынка США с точки зрения роста за всю его историю.