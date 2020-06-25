Власти США по ошибке выплатили 1,4 миллиарда долларов умершим людям. Это произошло из-за того, что правительство в последние месяцы ускорило раздачу пособий миллионам американцев, которые пострадали из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет CNBC со ссылкой на отчет Счетной палаты.

Проверка была санкционирована Конгрессом страны. Теперь правительство хочет вернуть деньги, которые ошибочно поступили на счет умерших. Однако пока нет плана относительно того, как связаться с родственниками этих людей. Это не первый случай, когда правительство отправляет деньги покойникам. Тысячи умерших получили одобрение на получение социальных пособий после финансового кризиса 2008-2009 годов.