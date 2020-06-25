В Баку автомобиль с женщиной-водителем без проверки проехал пост МВД отвечает; видео
Распространенное в социальных сетях видео о том, как автомобиль, которым управляет женщина, проезжает специальный полицейский пост, установленный в связи с особым карантинным режимом, без проверки, вызвало дискуссии среди пользователей.
На видео слышен женский голос, который с гордостью говорит о том, как им удается проехать мимо поста беспрепятственно: «Мы такие. Без смс-разрешения проезжаем пост», что вызвало неоднозначную реакцию в сети.
Данное видео было расследовано в Министерстве внутренних дел. Было установлено, что автомобилем управляла жительница поселка Мярдякан Ирана Ахмедова. Кроме нее, в автомобиле находились две ее подруги, также жительницы этого поселка. Женщины работают в одном из почтовых отделений поселка, у них есть разрешение ездить на работу, полученное на портале icaze.e-gov.az. Так как они ежедневно проезжают мимо поста, сотрудники полиции знают их и проинформированы о наличии у них разрешения. Потому полицейские не остановили автомобиль.
Женщины были приглашены в Хазарское районное управление полиции, где с ними была проведена профилактическая беседа.