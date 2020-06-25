Распространенное в социальных сетях видео о том, как автомобиль, которым управляет женщина, проезжает специальный полицейский пост, установленный в связи с особым карантинным режимом, без проверки, вызвало дискуссии среди пользователей.

На видео слышен женский голос, который с гордостью говорит о том, как им удается проехать мимо поста беспрепятственно: «Мы такие. Без смс-разрешения проезжаем пост», что вызвало неоднозначную реакцию в сети.