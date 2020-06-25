России предрекли новую вспышку COVID-19

"Недели через две мы почувствуем на себе всплеск, который наблюдается в европейских странах", — заявил он в беседе с Ura.ru.

По его словам, рост заболеваемости возможен на европейской территории России, в особенности в крупных городах. Кроме того, ситуация может ухудшиться во Владивостоке. Вирусолог пояснил, что жители Китая возвращаются на родину из других стран через российский Дальний Восток, что отрицательно влияет на эпидемиологическую обстановку в регионе, пишет РИА Новости.

В свою очередь, директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в комментарии РБК подчеркнула, что распространение коронавируса в России может усилиться, если граждане перестанут соблюдать меры предосторожности.

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций российского НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами. "Мне кажется, что через две недели — это рановато. Думаю, что вторая волна должна прийти осенью, как приходит грипп по осени", — приводит его слова НСН.

Накануне директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге сообщил, что в регионе впервые за несколько месяцев наблюдается значительный рост заболеваемости COVID-19. Он подчеркнул, что если не остановить начавшийся процесс, то Европа вновь окажется "на краю пропасти".