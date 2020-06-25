Не болевший 30 лет китаец раскрыл секрет своего здоровья видео
Житель китайской провинции Шэньси Чэнь Хайган, который в течение 30 лет не болел ни простудами, ни хроническими заболеваниями, поделился секретом крепкого здоровья.
По его словам, все дело в необычных тренировках, которые он выполняет с двадцатилетнего возраста. Каждый день китаец ходит, опираясь на руки и ноги, как обезьяна, передает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.
Хайган отметил, что это упражнение позволяет ему сделать растяжку всего тела и заряжает энергией: «Я часто наблюдал за обезьянами в зоопарке. Я подумал, что это выглядит забавно, и стал подражать им». По его мнению, благодаря таким необычным тренировкам он перестал простужаться, у него пропал звон в ушах и зубная боль.