Житель китайской провинции Шэньси Чэнь Хайган, который в течение 30 лет не болел ни простудами, ни хроническими заболеваниями, поделился секретом крепкого здоровья.

По его словам, все дело в необычных тренировках, которые он выполняет с двадцатилетнего возраста. Каждый день китаец ходит, опираясь на руки и ноги, как обезьяна, передает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.