Трамп: осталось немного для победы над COVID-19

Власти США должны проделать еще совсем немного работы в рамках борьбы с распространением нового коронавируса в стране, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы добились большого прогресса по ситуации, возникшей в Китае (так Трамп говорит о коронавирусе), - сказал глава Белого дома. - Но нам предстоит немного поработать. Мы справимся", передает ТАСС.

Он указал на "очень хорошие показатели" в вопросе восстановления американской экономики, которое "завершится очень быстро, и все будет замечательно".